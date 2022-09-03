2020 tarihinde tutuksuz yargılanmasına karar verilen Sennaroğlu, aday adaylık başvurusunda bulundu!

“Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekârlıkla para temini” suçlamasıyla 2020 tarihinde tutuklanan, 160 kez, pos cihazıyla 214 bin 230 lira 3 kuruşu sahtekârlıkla temin eden Ahmet Sennaroğlu’nun davasının ne olduğu bilinmiyor.

Bir süre tutuklu kalmasının ardından, tutuksuz yargılanmasına karar verilen Sennaroğlu, hakkındaki suçlamalara rağmen belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayabiliyor.

2020’DEKİ SAHTEKÂRLIK DAVASI NE OLDU?

Başkanlığını yaptığı belediyenin ‘kötü’ durumu nedeniyle eleştirilen, dönem dönem ise işlediği çeşitli suçlar nedeniyle mahkemelik olan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun 2020 yılındaki davasının akıbetinin ne olduğu akıllarda soru işareti olarak kaldı.

“Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekârlıkla para temini” iddiasıyla 2020 tarihinde tutuklanan, 160 kez, pos cihazıyla 214 bin 230 lira 3 kuruşu sahtekârlıkla temin ettiği belirlenen Ahmet Sennaroğlu, 2 günlük tutukluk sürecinin ardından, ileride yargılanmak koşuluyla 7 bin 500 TL teminatla serbest bırakılmıştı.

Kıbrıs Postası köşe yazarlarından Levent Özadam’ın da köşesinden hatırlattığı Sennaroğlu davasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, dava dosyasının ne kadar daha raflarda bekleyeceği ise merak konusu.

YAŞANAN OLAYLARA RAĞMEN ADAY ADALIĞINI AÇIKLADI!

Sennaroğlu, hakkındaki davaya ve başkanlık dönemindeki ‘kötü’ imaja rağmen Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye başkanlığı aday adaylığını ise açıklayabiliyor. Yaşanan bunca olay sonrası Sennaroğlu’nun başvurusu ise kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

kaynak : Kıbrıs Postası