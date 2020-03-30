  • BIST 88.059
  • Altın 342,235
  • Dolar 6,5864
  • Euro 7,2685
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek

» »
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek

Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarihler 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), internet sitesinden yaptığı açıklamada IOC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Japonya hükümet temsilcilerinin, olimpiyatların 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından dolyı ertelenen oyunların bu sene 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu.

Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

600 ABD'li Olimpiyat sporcusu erteleme istiyordu

Amerika Birleşik Devletleri'nde olimpiyat sporcularının yarısından çoğunu bünyesinde barındıran ABD Yüzme ve Atletizm Federasyonları, Tokyo Olimpiyatları'nın Covid-19 salgını sebebiyle ertelenmesini için başvuruda bulunmuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de bütün ligler ertelendi19 Mart 2020 Perşembe 17:39
  • UEFA, EURO 2020'yi 1 yıl erteledi17 Mart 2020 Salı 16:33
  • Polisi darp etmişlerdi… Futbolcular teminatla serbest16 Mart 2020 Pazartesi 17:52
  • Japonya Başbakanı Abe: Tokyo Olimpiyatları iptal edilmeyecek14 Mart 2020 Cumartesi 21:05
  • FIFA'dan yeni koronavirüs kararı14 Mart 2020 Cumartesi 15:36
  • UEFA tüm futbol organizasyonlarını iptal etmek için toplanacak12 Mart 2020 Perşembe 22:15
  • U18 Millilerde Kızlarımız Kayseri'de, Erkeklerimiz Kahramanmaraş'ta..!08 Mart 2020 Pazar 19:33
  • Ronaldinho, Paraguay'da tutuklandı07 Mart 2020 Cumartesi 12:25
  • Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor06 Mart 2020 Cuma 22:04
  • MTG Başkanı Koral Bozkurt: Başkanlığı bırakma kararı aldım05 Mart 2020 Perşembe 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti