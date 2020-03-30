2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek

Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarihler 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), internet sitesinden yaptığı açıklamada IOC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Japonya hükümet temsilcilerinin, olimpiyatların 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığı belirtildi.
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından dolyı ertelenen oyunların bu sene 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu.
Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.
600 ABD'li Olimpiyat sporcusu erteleme istiyordu
Amerika Birleşik Devletleri'nde olimpiyat sporcularının yarısından çoğunu bünyesinde barındıran ABD Yüzme ve Atletizm Federasyonları, Tokyo Olimpiyatları'nın Covid-19 salgını sebebiyle ertelenmesini için başvuruda bulunmuştu.
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