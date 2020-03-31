2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın tarihi belli oldu

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenleneceği duyuruldu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), internet sitesinden yaptığı açıklamada IOC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Japonya hükümet temsilcilerinin, olimpiyatların 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığı belirtildi.
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