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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk karışık takımı 4'üncü oldu

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Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk karışık takımı 4'üncü oldu

Mete ve Yasemin Ecem, Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan karışık takım müsabakalarında Alejandra Valencia ve Luis Alvarez'den oluşan Meksika ile bronz madalya maçına çıktı.

İlk sette düşük sayılar atan milliler, seti 36-34 kaybetti ve maçta 2-0 geri düştü. İkinci sette Alvarez'in 2 sayı almasıyla büyük bir avantaj yakalayan Mete-Yasemin ikilisi, seti 36-27 alarak skora denge getirdi.

Üçüncü sette çok iyi atışlar yapan Meksika, seti 39-36 alarak yeniden farkı 2 sayıya çıkardı. Dördüncü sete iyi başlayan millilerde Yasemin Ecem ikinci atışında 5 puan alabildi. Meksika bundan sonraki 2 atışta hata yapmayınca milliler seti 34-33, maçı da 6-2 kaybetti.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı.

KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Milli okçuların karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Tokyo'da milli sporcuların müsabakalarını takip eden Bakan Kasapoğlu, çeyrek final maçı öncesi Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'na geldi.

Mete ve Yasemin'in çeyrek ve yarı final maçlarını büyük bir heyecan içinde izleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuları bronz madalya maçında da yalnız bırakmadı.

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