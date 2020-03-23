2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesi gündemde

Japonya Başbakanı Şinto Abe, “eksiksiz bir şekilde" düzenlenmesi mümkün olmadığı halde, bu yaz yapılacak olan 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ertelenebileceğini söyledi.

Abe, “Oyunları ertelemeyi düşünmekten başka bir seçeceğimiz yok. Ancak Olimpiyatların tamamen iptal olması gündemde değil" dedi.

Abe, geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamada, Japonya’nın salgının kontrol altına alarak Olimpiyatları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecek durumda olduğunu ifade etmişti.

Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları’nın Temmuz ayında başlaması öngörülüyor.

Koronavirüsün dünyada 340 bine yakın kişiye bulaşması ve can kayıplarının da 15 bine yaklaşması nedeniyle Japonya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üzerindeki erteleme baskısı da artıyor.

Kanada Olimpiyat Komitesi, IOC’ye Tokyo Olimpiyatları’nı bir yıl erteleme çağrısı yaptı ve olimpiyatlara sporcu göndermeyeceklerini açıkladı.