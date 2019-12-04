  • BIST 107.193
  • Altın 272,420
  • Dolar 5,7421
  • Euro 6,3582
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

2020 yılı basın kartı başvuru süreci yarın başlıyor

» »
Basın Kartı Komisyonu, 2020 yılı basın kartı başvuru sürecinin yarın başlayacağını açıkladı.
2020 yılı basın kartı başvuru süreci yarın başlıyor

Komisyondan yapılan açıklamada, gerekli evrakları içermesi gereken başvuruların,  3 Ocak’a kadar  09.30-12.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabileceği belirtildi.


Açıklamada ayrıca, sarı basın kartları için 20 TL, sürekli basın kartları için 50 TL’lik ücretin Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırılarak dekontunun başvuruya eklenmesi veya başvuru anında sekretere yapılacak ödemeden alınacak makbuzun başvuruya eklenmesi istendi.


Açıklamada başvuru için gerekli evrakların eksik olması halinde değerlendirmeye alınmayacağı da vurgulandı.


Basın Kartı Komisyonu, 2020 Ocak ayının ilk yarısında toplanıp başvuruları değerlendirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu: Halk Akıncı aday olsun istiyor04 Aralık 2019 Çarşamba 12:01
  • 5 Aralık Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkı kazanışının 85. Yıldönümü04 Aralık 2019 Çarşamba 11:53
  • Avakado hırsızlığı alışkanlık haline geldi04 Aralık 2019 Çarşamba 11:43
  • AKEL Genel Sekreteri Kiprianu “başka bir Kıbrıs arzulayan” güçlerle işbirliği girişimi başlatacaklarını açıkladı04 Aralık 2019 Çarşamba 11:38
  • Avrupa Komisyonu “Altın Pasaportlar” konusunda izahat istedi04 Aralık 2019 Çarşamba 11:37
  • BRT Oval Stüdyo Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla yenilendi04 Aralık 2019 Çarşamba 11:23
  • Slow Food Salamis, Slow Food Felsefesinin 30.Yılı Kutlamaları kapsamında cumartesi günü etkinlik düzenliyor04 Aralık 2019 Çarşamba 11:21
  • Dursun Oğuz Azerbaycan Ve Türkiye tarım bakanlarıyla görüştü04 Aralık 2019 Çarşamba 11:17
  • Çekova, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı hakkındaki görüşlerini açıkladı04 Aralık 2019 Çarşamba 11:14
  • “Vizyon 2030” adıyla “Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” düzenleniyor04 Aralık 2019 Çarşamba 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti