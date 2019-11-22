International SOS, 2020 yılına ilişkin seyahat risk haritasını paylaştı. Haritada seyahat edecekler için en güvenli ve en güvensiz ülkeler sıralandı. Seyahat etmek için en güvenilir olduğu belirlenen ülkelerin kuzey yarım kürede olduğu dikkati çekti.

International SOS, 2020 yılına ilişkin seyahat risk haritasını paylaştı. Haritada seyahat edecekler için en güvenli ve en güvensiz ülkeler sıralandı. Seyahat etmek için en güvenilir olduğu belirlenen ülkelerin kuzey yarım kürede olduğu dikkati çekti.