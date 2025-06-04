2020 Yılındaki Silahlı Saldırı Zanlısı Ülkede Yakalandı!

08 Eylül 2020 tarihinde Boğazköy’de yaşanan silahlı saldırıyla ilgili olarak aranan zanlı M.B.A. (E-39), KKTC’ye giriş yaptığı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Safir Sokak’ta bulunan bir ikametgaha kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından tabanca ile ateş açılması sonucu meydana gelmişti. O tarihten bu yana aranan zanlının ülkeye dönüşünde yakalanmasıyla uzun süredir süren soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma halen devam ediyor
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