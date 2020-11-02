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2020 yılının ikinci çeyreğinde 311 milyon 629 bin 785 dakika

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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), 2020 yılının ikinci çeyrek toplam giden – gelen aramaların süresini açıkladı.
2020 yılının ikinci çeyreğinde 311 milyon 629 bin 785 dakika

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), 2020 yılının ikinci çeyrek toplam giden – gelen aramaların süresini açıkladı.

BTHK’nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsele göre, KKTC’de yaşayanlar, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 311 milyon 629 bin 785 dakika telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Verilere göre söz konusu görüşmelerin yüzde 9’u sabit hatlardan, yüzde 91’i ise mobil üzerinden gerçekleşti.

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