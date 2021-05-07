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2020'de 336 BM Çalışanı Görev Başında Hayatını Kaybetti

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Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 336 çalışanının görevi başında hayatını kaybettiğini açıkladı.
2020'de 336 BM Çalışanı Görev Başında Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 336 çalışanının görevi başında hayatını kaybettiğini açıkladı.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hayatını kaybeden BM çalışanları için düzenlenen anma töreninde, "2020'de milyonlarca aile sevdiklerini kaybetti. BM ailesi de farklı değildi." dedi.


Geçen yıl 336 BM çalışanının görevi başında ve bunlardan bazılarının Kovid-19 yüzünden öldüğünü söyleyen Guterres, en fazla kaybın 2020'de olduğunu ve hayatını kaybeden BM personellerinin dünyanın her köşesinden 80'den fazla ülkeyi temsil ettiğini belirtti.

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