2020’ye giderken 5 güçlü aday!

Gezici Araştırma şirketi dün kendisinin yaptığını söylediği anket sonuçlarını açıkladı. Daha önce de bazı sonuçlar açıklandı Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili ve bundan sonra da açıklanmaya devam edecek.

Sokağın nabzı da bizlere 2 örgütlü parti olan UBP ve CTP adayları ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 2020 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potada olduğunu söylüyordu.

Bunu daha önce de yazdık zaten, buradan bakıldığında anket sonuçlarında pek de sürpriz bir şey yok.

Gezici Anketi de ilk nazarda 3 adayın da 2. Tura kalabilme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Tabi daha seçimlere 5 ay var bu derelerin altından daha çok sular akacak.

Unutmayalım seçimler de bazen sürpriz faktörler de olur. Mesela 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kudret Özersay’ın ulaştığı oy oranını hiç bir kamuoyu yoklama şirketi ölçememişti.

Bu nedenle Özersay’ı her ne kadar da yarış dışında gösteren bir kamuoyu yoklaması yayımlansa da ilerleyen süreçler çok şeylere gebe.

Anket bize 3 güçlü aday olduğunu söylese de aslında bu seçimde 5 güçlü aday olma olasılığı çok yüksek.

Başbakan Ersin Tatar’ın tek yapması gereken şey UBP içerisindeki kırgınları küskünleri toparlayabilmek. Başbakan Tatar sadece kendi partisini bile mobilize edebilirse 2. Tura kalabilmek için yeterli bir desteğe ulaşabilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın adaylığını açıklama süreci ise çok gecikti. Bir an önce adaylıkla ilgili süreci hızlandırması bölgelerde eksik aksak olan örgütsel yapıyı toparlaması gerekiyor. Aksi halde seçim sathında bu kendisi için çok ciddi bir zorluk yaratmaya devam edecek. Akıncı bilinirliği en yüksek aday eğer aday olursa… Bu ise hem avantaj hem de ciddi bir dezavantaj.

CTP Lideri Erhürman CTP içerisindeki kırgınları küskünlükleri son MYK’yı oluştururken yaptığı hamle ile en azından dışarıdan bakıldığından toparlamış görünüyor. Gezici anketinde Erhürman’ın kendi partisinden daha az oy almış olarak gösterilmesi noktasında hata olma olasılığı yüksek. CTP fireler verebilir bu seçimde ancak Tufan Erhürman’ın genç yaşı ve herkesi kucaklayabilen doğası nedeni ile oylarının CTP oylarının üzerinde olduğu da biliniyor. Sokak bize Erhürman’ın da ikinci tura kalabilme olasılığının çok yüksek olduğunu söylemeye devam ediyor.

DP ile YDP ise artık bir karar vermek durumunda eğer Cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşabilirlerse ve bu aday da her kesimden oy alabilirse 2. Tura kalabilme olasılığı doğabilir. Ancak her iki parti de seçimlere kendi adayları ile girerlerse beklentilerin altında bir destek almaları da mümkün. Ya Arıklı ya da Denktaş ismi üzerinde uzlaşmaktan başka bir şanslarının olmadığını düşünüyorum. Denktaş’ın ismi ise her kesimden oy aşabilme şansı bağlamında daha ağır basıyor.

Ve birkaç not daha Gezici Araştırma 2015 yılında yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını tutturmuştu. Sonrasında UBP kurultayları için 2 anket yaptı bu anketler tutmadı. KKTC parlamento seçimleri anketi de tutmadı. T.C.’de referandumu bildi ama yerel seçim anket sonuçları tam bir felaketti.