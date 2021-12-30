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2021' de Toplam 2760 Trafik Kazası

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2021' de Toplam 2760 Trafik Kazası
2021' de Toplam 2760 Trafik Kazası

TOPLAM 2 BİN 760 TRAFİK KAZASI KAYITLARA GEÇTİ, 643 KİŞİ YARALANDI

ADAM ÖLDÜRME, KATLE TEŞEBBÜS, SOYGUN VE AĞIR YARALAMAYLA İLGİLİ TOPLAM 94 SUÇ

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 353 ZANLI TUTUKLANDI

610 DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ… ÜLKEYE EN FAZLA GÖÇMEN TEMMUZ AYINDA GELDİ

871 TANE YANGIN ÇIKTI, 573’Ü ARAZİ YANGINI

 

KKTC’de 2021 yılında toplam 2 bin 760 trafik kazası meydana geldi. 33 ölümlü kazada, 33 kişi hayatını kaybetti.

Yıl içerisinde adam öldürme, katle teşebbüs, soygun ve ağır yaralama ile ilgili suç sayısı 94 olarak kayıtlara geçerken, en yüksek suç sayısı Lefkoşa’da…

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili 238 olayda, 353 zanlı tutuklanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Toplam 610 tane düzensiz göçmenin tespit edildiği yılda, en fazla göçmen Temmuz ayında ülkeye geldi.

Ülkede 871 yangın vakasının meydana geldiği 2021 yılında, arazi yangınları önde geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 1 Ocak-20 Aralık tarihleri arasında ülkede toplam 2 bin 760 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 2225’i sadece hasarlı, 502’si yaralanmalı, 33’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti.

Kazalarda 33 kişi hayatını kaybederken, 643 kişi de yaralandı.

ADLİ OLAYLAR... AĞIR SUÇLARDA EN YÜKSEK ORAN LEFKOŞA’DA

Aynı tarih aralığında adam öldürme, katle teşebbüs, soygun ve ağır yaralama gibi ağır suçlarda en yüksek rakam Lefkoşa’da ortaya çıktı. Ülkede, 4 adam öldürme, 4 katle teşebbüs, 14 soygun ve 72 ağır yaralama olayı meydana gelirken, toplamda 94 suç işlendi.

Verilere göre, suç rakamları; Lefkoşa’da 36, Girne’de 25, Gazimağusa’da 20, Güzelyurt’ta 10, İskele’de 3 olay kayıtlara geçti.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU... 238 OLAYDA, 353 ZANLI TUTUKLANDI

1 Ocak-20 Aralık tarihleri arasındaki Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü verilerine göre, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu konusunda toplam 238 olayda, 353 zanlı tutuklanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Olaylarda, 28 Kg. 876 Gr. 556 Mg. Hint Keneviri, 5 Kg. 11Gr. 355 Mg. Methamphetamine, 4 Kg. 140 Gr.655 Mg. Sentetik Cannabinoid, 1 Kg. 458 Gr. 448 Mg. Eroin, 868 Gr. 809 Mg. Kokain, 636 Gr. 625 Mg. MDMA, 5 Gr. 374 Mg. Buprenorphine ve 10 Gr. 112 Mg. Amphetamine ele geçirildi.

Ayrıca 1118 uyuşturucu içeren hap ve 77 kök hintkeneviri bitkisi tespit edildi.

ÜLKEYE TOPLAM 610 TANE DÜZENSİZ GÖÇMEN GELDİ

1 Ocak-20 Aralık arasındaki düzensiz göçmen istatistiklerine göre, Ocak'ta 79, Şubat'ta 12, Mart'ta 39, Nisan'da 38, Mayıs'ta 44, Haziran'da 40, Temmuz'da 105, Ağustos'ta 42, Eylül'de 41, Ekim'de 78, Kasım'da 33, Aralık'ta 59 olmak üzere ülkeye toplam 610 tane düzensiz göçmen geldi.

573’Ü ARAZİ YANGINI OLMAK ÜZERE 871 TANE YANGIN ÇIKTI

1 Ocak-22 Aralık tarihleri arasında ülkede 871 tane yangın vakası meydana geldi. Yangınların 573'ü arazi, 110'u bina, 17'si orman, 8'i yakıt, 163'ü diğer yangınlar olarak kayıtlara geçti.

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