2021 Eurovision Şarkı Yarışması: Hangi ülkeler finale kaldı? Final ne zaman?

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşiyor.

Hafta başında Rotterdam kentindeki birinci yarı finalin ardından dün akşam ise ikinci yarı final yapıldı.

Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu.

Büyük Beşli ve Hollanda direkt finalde

Ev sahibi ülke ile birlikte ‘Büyük Beşli’ tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katılıyor.

Bu sebeple 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.

İşte finale kalan ülkelerin tam listesi;

Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.

Favoriler

İtalya, Fransa, Bulgaristan, Malta ve İsviçre'yi temsil eden şarkılar favoriler arasında.

Türkiye, 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor

Türkiye, TRT Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor.

Eurovision resmi sitesinde Türkiye'nin şarkı yarışmasına son kez 2012'de katıldığını, TRT'nin çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Eurovision, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ettiğini, istediği zaman yarışmaya yeniden katılma hakkı olduğunu belirtmişti.

Nasıl oylanıyor ?

Eurovision Şarkı Yarışması oylaması yüzde elli televoting ve yüzde elli jüri oylamasının kombine edilmesiyle gerçekleştiriliyor. Her ülke beğendiği on şarkıyı bir-yedi ve sekiz, on, on iki puan ile ödüllendiriyor. Ülkeler, kendileri için ise oy kullanamıyor.

Büyük final 22 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı yine Rotterdam Ahoy'da gerçekleşecek.