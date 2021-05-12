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2021 İlkbahar Ürünü Sofralık Patates Alımı İle İlgili Açıklama

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Toprak Ürünleri Kurumu, 2021 İlkbahar Ürünü Sofralık Patates alımlarına 18 Mayıs 2021 tarihinde başlayacaktır.
2021 İlkbahar Ürünü Sofralık Patates Alımı İle İlgili Açıklama

Toprak Ürünleri Kurumu, 2021 İlkbahar Ürünü Sofralık Patates alımlarına 18 Mayıs 2021 tarihinde başlayacaktır.

 

Ürünlerin olgunlaşmasına müteakip, üreticilerin ürünleri periyodik olarak alınacaktır.

 

Üreticilerimiz, ürünlerini hasat etmeden önce aşağıdaki telefon numaralarıyla iletişime geçip, randevu alacaklardır.

 

Bu konuya tüm üreticilerin hassasiyetle yaklaşmaları, ürünlerinin kontrollü alımı ve yaşanabilecek olası sıkışıklığın önüne geçilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

 

İrtibat numaraları: 0533 868 44 97 – 36 62 396

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

Toprak Ürünleri Kurumu

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