2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası Basel Holding Sprint Şampiyonası ile start aldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yarışları başladı. Yarışın sıralama turlarının belirlendiği Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı 17 Nisan 2021 Cumartesi Hamitköy’de gerçekleşti.

Sprint şampiyonasını iyi bir derece ile tamamlayan Drift NEU Racing Team, 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan şampiyonanın ilk yarışı 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası Chase Grup Rallisi’ne yüksek motivasyonuyla hız kesmeden hazırlanıyor.

Drift NEU Racing Team Pilotu Enver Haskasap, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2021 yarışları öncesinde sergiledikleri iyi performansın takıma ivme kazandırmasıyla antrenmanlarını arttırdı.

İlk yarışın değerlendirmesini yapan Haskasap;

“ Pandemi nedeni ile uzun bir süredir uzak kaldığımız motorsporlarına, Kuzey Kıbrıs Ralli

Şampiyonası’nın düzenlediği Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ile start verdik. Hamitköy pistinde gerçekleşen yarışa ekip olarak yüksek bir motivasyon ve heyecanla başladık. Başarılı bir organizasyon oldu, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz, başarımızın devamının da geleceğini düşünüyoruz. İyi sporcular ile aynı pistte olmak ve yarışmak motorsporlarına olan tutkumuzu ve heyecanımızı arttırdı. İlk yarışımıza genel klasman ikincisi, kendi kategorimizde de ikincilik ile güzel bir başlangıç yaptık.” dedi.

Takımın co-pilotluğunu yapan Halil Mulla ise yarış hakkında şunları aktardı;

“Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı bizim için antrenman havasında geçti aracımızı denedik, etap genel olarak iyiydi. Şimdi ise önümüzde 7- 8 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Grup Rallisi var. Toplamda 200 km olan yarış için hazırlıklarımız başladı. İsteğimiz yarışlar öncesi daha fazla antrenman yapmak, bu sayede aracımıza daha iyi adapte oluyor, pist karakteristiğine ve sürüş tekniğimize göre dengeyi “setup”ı iyi kuruyoruz, bu açıdan memnunuz. Aracımız Skoda Motorsports’un R5 klasmanınındaki en başarılı otomobillerinden Skoda Fabia R5’tir. Hedefimiz ise, podyumda olmak! Katılacak olan tüm sporculara başarılar dileriz.”

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup Rallisi olarak 7-8 Mayıs tarihlerinde Zet Karting, Şirinevler, Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleşecek