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2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Abdulrazak Gurnah oldu

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2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi romancı Abdulrazak Gurnah oldu.
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Abdulrazak Gurnah oldu

İsveç Akademisi, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Tanzanyalı romancı Abdulrazak Gurnah'ın kazandığını açıkladı. 

Abdulrazak Gurnah kimdir?

1948’de Doğu Afrika kıyısındaki Zanzibar’da doğdu. Anadili, Afrika’da seksen milyon kişinin konuştuğu Svahili’dir.

İlköğrenimini İngiliz okullarında tamamladı, çocukluğunda gittiği Kuran kursunda Arapça öğrendi. Gençliğinde Zanzibar Ayaklanması’na (1964) ve sonrasında kurulan sosyalist rejimin çalkantılı yıllarına tanıklık etti. 1968’de İngiltere’ye gitti. Yükseköğrenimin Kent Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora tezinde (1982) kolonyal söylemin Doğu Afrika, Karayip ve Hindistan edebiyatındaki izdüşümlerini analiz etti. Postkolonyal edebiyat alanında uzmanlaştı. (Kaynak: İletişim Yayınları)

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