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2021 yazında da 16 farklı ülkeden öğrenci ağırladı

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İki yılda 200’den fazla tıp öğrencisini KKTC’de ağırlayan Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, 2021 yazında da 16 farklı ülkeden öğrenci ağırladı
2021 yazında da 16 farklı ülkeden öğrenci ağırladı

İki yılda 200’den fazla tıp öğrencisini KKTC’de ağırlayan Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, 2021 yazında da 16 farklı ülkeden öğrenci ağırladı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC), International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) Staj Değişimi Programı ile dünyanın pek çok ülkesinden tıp öğrencilerini KKTC’de ağırlamaya devam ediyor. 2019’dan bu yana farklı ülkelerden 200’ün üzerinde öğrenciyi KKTC’ye getiren MSANC, ülkemizde eğitim gören 200’ün üzerindeki öğrenciyi de aynı staj programı kapsamında başka ülkelere gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, 2021 yazında da 16 farklı ülkeden gelen tıp fakültesi öğrencisini KKTC’de ağırladı. Farklı bir çok ülkeden, Kıbrıs’a gelen tıp öğrencileri, yakın Doğu Üniversitesi’nde aldıkları eğitim programlarının yanı sıra KKTC’yi de yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, 2021 yaz döneminde Romanya, Danimarka, Makedonya, İspanya, Polonya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Norveç, Finlandiya, Fransa, Almanya, Meksika, Litvanya, Brezilya, Slovenya, Slovakya  gibi  birçok ülkeyle öğrenci değişimi için sözleşme imzaladı. Staj Değişimi Programı kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında KKTC’ye gelen öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde seçmiş oldukları branşlarda stajlarına devam ederek, Öğrenci Dekanlığı ve Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrenci Birliği gönüllülerinin hazırladığı sosyal programlarla Kıbrıs kültürünü deneyimledi.

MSANC, tıp fakültesi öğrencileri ile dünya arasında köprü kuruyor

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC), Kuzey Kıbrıs'taki tüm tıp fakültesi öğrencilerini temsil etmek üzere 2017’de kurulan ulusal bir birliktir. Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu'nun (IFMSA) tam üyesi olan birlik, tıp fakültesi öğrencileri ile dünya arasında köprü görevi üstleniyor.

Üreme Sağlığı, Halk Sağlığı, Staj Değişimi, Araştırma Değişimi, Tıp Eğitimi ve İnsan Hakları ve Barış olmak üzere altı çalışma kolu bulunan birlik, gönüllü tıp fakültesi öğrencilerini bir araya getiriyor. Öğrenciler, kendi eğitimlerine katkıda bulunurken aynı zaman da toplum-çevre sağlığı hakkında farkındalık yaratmak için etkinlikler ve projeler düzenliyor.

Doç. Dr. Emil Mammadov: “Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, tıp eğitimi alan öğrencileri dünya ile bütünleştiren projelere imza atmaya devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Danışmanı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emil Mammadov, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin tıp eğitimi alan öğrenci dünya ile bütünleştiren projelere imza atmaya devam edeceğini vurguladı. “Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği olarak yaptığımız anlaşmalarla, uyguladığımız staj programlarıyla birçok ülkeden tıp fakültesi öğrencisini KKTC’de ağırlayarak kendi öğrencilerimizi de farklı ülkelere gönderiyoruz” diyen Doç. Dr. Emil Mammadov, "Bizlere bu imkanı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkür ederiz” dedi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Tıp öğrencilerimize sunduğumuz olanaklarla, geleceğin sorumluluk sahibi doktorlarının şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliğini imza attıkları projeler için kutlayarak, “Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’ni kurarken projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel araştırma değişim programlarına öncülük etmeyi de önceliklerimizden biri olarak benimsedik. Tıp öğrencilerimize sunduğumuz olanaklarla, geleceğin sorumluluk sahibi doktorlarının şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi. Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e ve Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliğinin kuruluşundan bu yana kattıkları vizyon ve destekleri için de ayrıca teşekkür ederim” ifadesini kullandı. 

 
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