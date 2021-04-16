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2021 yılı I. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemesi yapıldı

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2021 yılı I. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemesi yapıldı
2021 yılı I. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021 yılı I. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemesinin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aralık 2020 beyan tarihli, hayvan kayıt sistemine kayıtlı 3 bin 738 üreticiye, 2021 yılı I. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemeleri için 21.560.580,00 TL’lik ödeme yapıldı.

Üreticilerin, hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği bildirildi 

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