2021 yılı için Google'dan Doodle

Google yeni yılın ilk gününe özel Doodle hazırlayarak kullanıcılarına sürpriz yaptı.

Bir önceki gün '202 Yılbaşı' tasarımına yer vererek gündem olan dev arama motoru, bu kez 2021 yazısına yer verdi. Yeni yıl dünyanın bir çok ülkesinde kutlanırken, tasarım sayesinde 1 Ocak 2021'le ilgili haberlere ulaşım için kolaylık sağlandı. İçinde bulunulan yılın bitimi olan yılbaşı miladi takvime göre yılın ilk günü olarak geçiyor.