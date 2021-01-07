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2021 Yılı "Ithalatçi Ve/veya ihracatçı Belge" Yenilemeleri Online Olarak Gerçekleştirilmeye Başlandı

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2021 Yılı "Ithalatçi Ve/veya ihracatçı Belge" Yenilemeleri Online Olarak Gerçekleştirilmeye Başlandı
2021 Yılı "Ithalatçi Ve/veya ihracatçı Belge" Yenilemeleri Online Olarak Gerçekleştirilmeye Başlandı

2021 yılı "ithalatçı ve/veya ihracatçı belge" yenilemeleri online olarak gerçekleştirilmesini değerlendiren Arıklı konu ile alakalı şunları söyledi:

Günümüz pandemi koşullarında halkımızı kalabalık ortamlardan uzaklaştırabilmek ve işlemlerimizi daha hızlı gerçekleştirmek  adına online sistemlerimizi aktif hale getirme çabası içerisindeyiz.Bu konu ile alakalı  bakanlığımıza bağlı tüm dairelerde ki çalışmalarımız sürmektedir. Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası gereği,her yıl yenilenen “İthalatçı ve/veya İhracatçı” Belgelerinin yenilenmesi işlemleri artık online olarak yapılabilecektir.İlk etapta sistemsel hataların olabileceğinide söyleyen Arıklı mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan teknik destek ekibinin kullanıcılara  hertürlü desteği vereceğini belirtti..

Bakanlıkça yapılan açıklamada ise takip edilecek yol ve sistem hakkında bilgiler verildi buna göre:

2021 yılı “İthalatçı ve/veya İhracatçı” Belge yenileme işleminizi;

www.ticaret.gov.ct.tr adresinden,

Online İşlemler başlığı altında yer alan

- Online Vatandaş Portalı seçilerek önünüze gelen menüye

******Cep telefonunuza gelen “KKTC TİCARET” sms’inde yer alan;

Kullanıcı Adı ve Şifrenizi giriş yaparak gerçekleştirebileceksiniz.

Sisteme girişte sorun yaşayan “İthalatçı ve/veya İhracatçı”larımız 2283341’den Dahili “164”, “103”, “105”, “119”, “117” numaralardan teknik destek alabilirler.

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