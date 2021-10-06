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2021 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı dün ilan edildi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı dün ilan etti.
2021 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı dün ilan edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı dün ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı programı olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülüyor.

Programın amacı, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması...

TOPLAM 3 MİLYON TL KAYNAK TAHSİS EDİLECEK

İki öncelik altında başvuru yapılabilecek projeler için toplam 3 milyon TL kaynak tahsis edilecek.

Hibe programı çerçevesinde başvuru yapılacak öncelik alanlarının, tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması olarak belirlendi.

2021 YILI İÇİN AZAMİ DESTEK TUTARI 250 BİN TL

Azami destek tutarı, bu yıl 250 bin TL olurken, küçükbaş hayvancılık, iyi tarım uygulamaları, seracılık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik projeler ayrıcalıklı olarak değerlendirilecek.

2021 YILI İÇİN DESTEK ORANI YÜZDE 65

Program çerçevesinde asgari 25 bin TL, azami 250 bin TL tutarında hibe verilecek. Destek oranı bu yıl yüzde 65…  

BAŞVURULAR 25 EKİM-2 KASIM TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Programa başvurular, 25 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında elektronik olarak, 25 Ekim saat 00:00’dan 2 Kasım saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

Program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı https://tarim.gov.ct.tr ve https://yaga.gov.ct.tr/ internet sitelerinden temin edilebiliyor.

25 Ekim ve sonrasında başvurular, http://tchibe.kei.gov.tr adresine yapılacak.

2011’DEN BU YANA 25 MİLYON TL TUTARINDA HİBE VERİLDİ

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, 2011 yılından bu yana uygulanıyor. Bu çerçevede, toplam 7 program yürütüldü ve dün 8’inci program ilan edildi.

Programlar çerçevesinde, bugüne kadar toplam 171 yararlanıcıya, yaklaşık 25 milyon TL tutarında destek sağlandı. Projelerin ortalama yüzde 50 eş finansmanının işletmelerden sağlandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu piyasaya yaklaşık 50 milyon TL olarak yansıdı.

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