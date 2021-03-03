2021 yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması bugün Ankara’da imzalanacak.

Anlaşma kapsamında, KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl için merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 2,5 milyar lira kaynak aktarılması bekleniyor.

Aktarılan kaynakla, aralarında yol yapım ve bakım, e-devlet ve veri merkezi projeleri, Lefkoşa’da yapılması planlanan 500 yataklı hastane ve 28 belediyenin altyapı yatırımları dahil pek çok farklı sahada çalışma yapılması planlanıyor.

Başbakan Ersan Saner, çalışmalarda son aşamaya gelen ve bugün imzalanması planlanan 2021 yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imza törenine katılmak üzere dün akşam Ankara’ya gitti.

Ankara’da resmi temaslarda da bulunacak olan Başbakan Saner’e ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eşlik ediyor. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyeti kabul edecek.