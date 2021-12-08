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2021 Yılında Google'da En Çok Arananlar Belli Oldu

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2021 Yılında Google'da En Çok Arananlar Belli Oldu
2021 Yılında Google'da En Çok Arananlar Belli Oldu

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs pandemisinin ardından Google'da en çok hangi kelimelerin aratıldığı merak konusu oldu. Koronavirüsü salgını başladığından beri insanlar Covid-19 pandemisi hakkında bilgi aramaya devam etse de Google'daki aramalara farklı konulardan başlıklar da damga vurdu.

Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan, yılın en çok konuşulan haberi oldu. Covid aşıları ile pandemi listelerdeki etkisini sürdürmeye devam etti. Bu yıl kripto para da tüm dünyanın ilgisini çeken bir diğer haber konusuydu. Aramalarda Dogecoin ve Ethereum fiyatlarına özel bir ilgi olduğu görülüyor.

 

DÜNYADA EN ÇOK NELER ARATILDI?

Yılın en trend insanları arasında ise geçtiğimiz aylarda Hollywood'da kötü bir kazanın başrolünde olan Alec Baldwin ilk sırada yer alıyor. Baldwin'in arkasından da Amerika'da protestolar sırasında iki genci öldürüp serbest bırakılan Kyle Rittenhouse yer alıyor. Oyuncu bazında ise yine ilk sırada Alec Baldwin yer alırken, ikinci sırada Kim Kardashian ile aşk yaşamaya başlayan komedyen Pete Davidson yer alıyor.

Marvel filmleri her zamanki gibi bu yıl da popülerliklerinden bir şey kaybetmiyor. 2021'in en çok aranan filmlerinde ilk sırada Eternals yer alırken, Black Widow ve Shang-Chi ve On Halka Efsanesi de listede yer alıyor ve Marvel'ın listeyi domine ettiği görülüyor. Ayrıca dizi aramalarında da Squid Game ilk sırayı bırakmıyor. Ardından da Bridgerton, WandaVision, Cobra Kai ve Loki geliyor.

Bu yıl en çok aranan şarkılar arasında da Spotify'da ve çeşitli ödül törenlerinde öne çıkan şarkılar görülüyor: Olivia Rodrigo'nun drivers license'ı ilk sıraya yerleşirken Montero da ikinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARATILANLAR: SADAKATSİZ, SQUİD GAME, MESUT ÖZİL, SEZAİ KARAKOÇ

Google, dünya çapında en çok arananları yayınlamanın yanında ülke bazında da hangi sözcüklerin arama motorunda daha fazla arandığına da yer verdi.

Türkiye'de EBA girişi, Squid Game, Mesut Özil en çok arananlar sıralamasında ilk üçte yer aldı. Squid Game sadece küresel çapta değil Türkiye'de en çok aranan diziler arasında başı çekti. Squid Game'i sırasıyla Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Masumiyet ve Yargı izledi.

En çok aranan isimler arasında ise Mesut Özil ve Ebrar Karakurt yer alırken, bu yıl hayatını kaybedenler arasında da en çok Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu ve Sezai Karakoç'un Google'da aratıldığı görülüyor.

Corona virüsü salgını, Türkiye'de de arama motorunun en çok arananlar listesini de etkilemiş görünüyor. Burun akıntısı nasıl geçer, HES kodu nasıl alınır, okullar ne zaman açılacak, kabine toplantısı ne zaman ve aşı randevusu nasıl alınır Google'a en çok sorulan sorular arasında yer almış.

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