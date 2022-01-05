  • BIST 2.005,29
  • Altın 791.31362
  • Dolar 13.611
  • Euro 15.4335
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

2021 Yılında Kahve Fiyatları Rekora İmza Attı

» »
2021 Yılında Kahve Fiyatları Rekora İmza Attı
2021 Yılında Kahve Fiyatları Rekora İmza Attı

Kahve fiyatları 2021'de son 11 yıldaki en büyük yükselişini kaydetti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, gösterge olarak kabul edilen Arabica vadeli kontratları bu sene New York piyasasında yüzde 76 yükselerek pound başına 2.25 dolara kadar çıktı.

Dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'da olumsuz iklim koşulları ve kahve plantasyonlarındaki azalma küresel tedarik sıkıntılarını artırdı.

Bununla birlikte navlun ve lojistik kısmında yaşanan fiyat artışları da kahve fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

 

 

YATIRIMCISINA EN FAZLA KAZANDIRAN ÜRÜN KAHVE OLDU

 

Emtia piyasasında geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 76,3 ile kahve oldu. Kahveyi, yüzde 50,8 ile Brent petrol, yüzde 46,4 ile pamuk, yüzde 41,9 ile alüminyum, yüzde 40,8 ile doğalgaz izledi. Geçen yıl çinko yüzde 31,9 getiri sağlarken, bakır yüzde 26, nikel yüzde 25,5, mısır yüzde 22,6, şeker yüzde 21,2, buğday yüzde 20,3, kurşun yüzde 18,4 değer kazandı. Emtia yatırımcısı geçen yıl en az kazancı yüzde 2,2 ile soya fasulyesinden sağladı.

 

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "Merkez bankaları faiz artırıyor. Bu durumda ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesi beklenir. Aynı zamanda dolar endeksi değer kazanır. Büyümenin azalması, talebin azalmasına yol açacak. Dolar endeksinin artması ise fiyatı dolar bazlı belirlenen emtialarda, maliyet düşüşüne ve dolayısıyla fiyat baskısına yol açması beklenir. Bu durumda merkez bankalarındaki faiz artışına paralel, emtiaların genelinde de satış baskısının arttığını görmemiz oldukça olası görünüyor" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya’da “Un Savaşları Festivali” Gerçekleşti29 Aralık 2021 Çarşamba 23:27
  • 2021’de Doğal Afetlerin Maliyeti 170 Milyar Dolara Yükseldi28 Aralık 2021 Salı 19:26
  • ABD' de Uzmanlar Uyardı: Bambi Virüsü Tehdidi Ortaya Çıktı27 Aralık 2021 Pazartesi 22:28
  • ‘Beyaz Cennet’ İçin 2021 Kötü Başladı, İyi Bitti26 Aralık 2021 Pazar 12:54
  • Bilim İnsanları, 161 Yıldır Toprak Altında Duran Sandığı Açtı: Bunu Beklemiyorduk25 Aralık 2021 Cumartesi 20:41
  • Karma Aşılarda Tedarik Sorunu Çözülüyor21 Aralık 2021 Salı 20:48
  • Ağaçların Kışın Çiçek Açması İçin Korkutan Açıklama19 Aralık 2021 Pazar 14:11
  • Kilosu 150 Lirayı Bulan Zehirli Aslan Balığı Yok Satıyor19 Aralık 2021 Pazar 11:27
  • Çalışanlar Artık Kendilerine Değer Vermeyen Bir Şirketten Ayrılmaktan Korkmuyor14 Aralık 2021 Salı 18:05
  • Bu Görüntülerin Uzaylılara Ait Olduğu İddia Ediiliyor13 Aralık 2021 Pazartesi 23:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti