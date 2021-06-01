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2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar

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2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar
2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar

2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar belli olurken, ilk sıraya Tiktokyerleşti. Ülkemizde de çok fazla popüler olan uygulamanın dünyada büyük rağbet gördüğü kaydedildi.

Veriler AppStore ve Play Store’daki indirme oranlarını yansıtırken, en çok indirilen ikinci uygulama Facebook üçüncü uygulama ise Instagramolarak görüldü. İlk 10’da yer alan popüler diğer uygulamalar ise sırasıyla WhatsApp, Telegram, Moj, Zoom, Snapchat, Messenger ve MXTakaTak olarak yer aldı. Birçok uygulama ülkemizde de oldukça yaygınken özellikle pandemi dönemi ile birlikte sesli konferans hizmeti sunan Zoom’un hayatımızda büyük yer edindiği belirlendi.

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ, TIKTOK CHALLENGE VE TEMSİLCİ ATAMALARI..

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil uygulamalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’indijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde mobil uygulamalar ile alakalı basına 2 bin 19 haber yansıdığı tespit edildi. Popüler uygulamalar içerisinde en fazla basında yer alan ise Facebook olurken 12 bin 509 haber ile lider konumda yer aldı. Facebook’tan sonra Instagram10 bin 303 haberle arkasından gelirken, üçüncü sırada 4 bin 868 haberle WhatsApp’ın olduğu gözlendi. Bu yıl en çok indirilen Tiktok ise 2 bin 18 haberle alt sıralarda kaldı. Medyaya yansıyan haber başlıklarında ise Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesi,tiktokchallenge ve sosyal medya platformlarına temsilci atamaları en fazla konuşulan başlıklar arasında başı çekti.

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