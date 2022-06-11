2021–2022 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı yapıldı, sonuçları...

2021–2022 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı gerçekleşti.

İlkokul son sınıf öğrencilerinin uzun süreçte, büyük uğraşlarla hazırlandığı 2021–2022 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı yapıldı.

Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı KGS-1 29 Ocak’ta yapılmıştı…

Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlere 2022-2023 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek

Sınav sonuçları akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden duyurulacak.