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2021/22 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı başlıyor

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Avrupa Komisyonu, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen “2021/22 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programını” başlatacağını duyurur.
2021/22 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı başlıyor

Avrupa Komisyonu, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen 2021/22 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programını” başlatacağını duyurur.

Bu yılki AB Burs Programı kapsamında yaklaşık 140 Kıbrıslı Türk öğrenci, mezun ve uzmana burs olanağı sağlanacaktır. 2007'den bu yana AB Burslarından 1.600'den fazla birey faydalanmıştır. Bu yılki burs programı, her dönemde olduğu gibi, lisans ve yüksek lisans çalışmalarının yanı sıra, AB Üye Devletlerinde staj ve dil kursları da dahil olmak üzere, kısa süreli programları kapsayacaktır. Aralarında Covid-19 ile ilgili konular da dahil olacak şekilde öncelikli alanlar yeniden belirlenmiştir. Bu alanlarla ilgili başvuruda bulunan adaylar, yapılacak değerlendirmede ek puan alacak ve burs kazanma şansları daha yüksek olacaktır.

Başvurular sadece AB Bursları başvuru portalından https://apply.abburs.eu çevrimiçi ortamda yapılabilir. 

Başvurular 29 Nisan 2021 günü Kıbrıs saatiyle 23.59'a kadar kabul edilecektir.

İlgi duyan tüm adayların, başvurularını AB Bursları başvuru portalından (https://apply.abburs.eu) çevrimiçi ortamda yapmaları önemle rica olunur.

Çevrimiçi tanıtım etkinliği 10 Mart 2021 bugün saat 17:00'de AB Burs Facebook sayfası ve AB Burs Youtube Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen www.abburs.eu adresini ziyaret ediniz veya euscholarships@abburs.eu adresine e-posta gönderiniz.

AB Burs Programı, tamamen Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından yürütülmektedir.

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