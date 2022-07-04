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2021’de dış ticaret açığı 2 milyar 132 milyon 103 bin dolar oldu

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KKTC’nin 2021 yılı dış ticaret açığı 2 milyar 132 milyon 103 bin dolar oldu.
2021’de dış ticaret açığı 2 milyar 132 milyon 103 bin dolar oldu

KKTC Merkez Bankası’nın 1. Çeyrek raporunda yer alan Ticaret Dairesi verilerine göre 2021 yılında ihracat 127 milyon 850 bin dolar olarak gerçekleşti.

2020 yılında bu rakam 101 milyon 105 bin dolardı. Bu da 2021’de ihracatın 2020’ye kıyasla yüzde 26.45 arttığını gösteriyor. 2021 yılında ihracatın yüzde 49’u Türkiye’ye, yüzde 51’i ise 3’üncü ülkelere yapıldı.

KKTC’nin ithalatında da 2020 yılına kıyasla artış devam etti.2020’de 1 milyar 319 milyon 636 bin dolar olan ithalat, 2021’de 940 milyon 317 bin dolar artarak 2 milyar 259 milyon 953 bin dolara yükseldi.

Bu da ithalatın bir önceki yıla göre yüzde 71.26 arttığı anlamına geliyor.2021’de ithalatın yüzde 64.3’ü Türkiye’den yüzde 35.7’si ise 3’üncü ülkelerden yapıldı.

Tüm bu veriler ülkenin ticaret hacminde ciddi artışa işaret ediyor.2021’de dış ticaret hacmi 2020’ye göre yüzde 68.07 artışla 2 milyar 387 milyon dolara yükseldi. Bu rakam 2020’de 1 milyar 420 milyon dolardı.  İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021’de 2020’ye göre yüzde 8.7’den yüzde 7.7’ye düştü.

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