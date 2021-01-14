2021'e vaka artışlarıyla girdik!

KKTC'de 2021'in ilk 13 gününde 183'ü yerel olmak üzere 255 vaka tespit edildi.
Detay Özel-Mehmet Can
Vaka sayısında yerel vakaların çoğunluğu göze çarptı.
En çok vaka 3 ocak günü 34 vakayla kaydedildi.3 Ocak'ta 33 de yerel vaka tespit edildi.
En az vaka 8 Ocak'ta tespit edildi. 5'i yerel 8 vakayla 2021 'in en az vaka tespit edilen günü oldu.
1 Ocak, 5 Ocak , 8 Ocak ve 12 Ocak'ta 1'er vatandaşımızı kaybettik.Böylelikle 2021'in ilk 13 gününde 4 can kaybı kaydedildi
Vakaların %71'ini yerel vakaların oluşturması ise halkta endişe yaratıyor
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