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2021'in en maliyetli doğal afetleri Batı Avrupa'daki seller oldu

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Yılın yaz aylarında özellikle Almanya ve Belçika'yı vuran seller, 2021'de yaşanan en maliyetli 2'nci doğal afetler olarak kayıtlara geçti.
2021'in en maliyetli doğal afetleri Batı Avrupa'daki seller oldu

Yılın yaz aylarında özellikle Almanya ve Belçika'yı vuran seller, 2021'de yaşanan en maliyetli 2'nci doğal afetler olarak kayıtlara geçti.

Belçika'nın De Morgen gazetesinde yer alan habere göre, yaz aylarında Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa'da meydana gelen seller, toplamda 240 can kaybına neden oldu.

43 milyar dolarlık maliyet doğuran seller, dünyada ABD'de ağustos sonu ve eylül başında etkili olan İda Kasırgası'nın neden olduğu 65 milyar dolarlık maliyetten sonra ikinci sırada geldi.

İda, 95 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Texas'ta şubatta meydan gelen fırtına ise 23 milyar dolarlık maliyet doğurmuştu.

İklim değişikliği kaynaklı afetler sürecek

Batı Avrupa'yı yaz ortasında vuran, bölgenin tarihinde benzeri görülmemiş sel felaketinin üzerinden aylar geçse de afet bölgeleri hala yer yer selin izlerini taşıyor.

Brüksel merkezli kuruluşlarda çalışmalarını sürdüren uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekerek, Avrupa'nın bu tür felaketlere daha sık rastlayacağı uyarısında bulunmuşlardı.

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