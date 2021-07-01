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2021'in ilk yarısında en çok indirilen mobil uygulamalar

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Sensor Tower, 2021 yılının ilk altı ayını kapsayan en çok indirilen mobil uygulamalar araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İşte o liste:
2021'in ilk yarısında en çok indirilen mobil uygulamalar

Sensor Tower, 2021 yılının ilk altı ayını kapsayan en çok indirilen mobil uygulamalar araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 2021 yılının ilk yarısının en çok indirilen mobil uygulaması, TikTok oldu. Bu uygulamayı ise Facebook'a ait uygulamalar takip etti.

Yaptığı istatistik çalışmaları ile haberlerimize konu olmayı başaran Sensor Tower, 2021'in ilk yarısında en çok indirilen mobil uygulamaların hangileri olduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan araştırma, 2021 yılının ilk yarısının şampiyonunun TikTok olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum, geçtiğimiz aylarda hep zirvede yer alan kısa video paylaşım platformu için pek de şaşılacak bir durum değil.

Sensor Tower tarafından yapılan araştırmaya baktığımızda, Google Play Store ile App Store'un en çok indirilen uygulamalarının genel olarak aynı olduklarını görüyoruz. Ancak arada ufak farklılıklar da yok değil. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, 2021'in ilk yarısının en çok indirilen mobil uygulamalarının hangileri olduğuna yakından bakalım.

İşte 2021'in ilk yarısında en çok indirilen mobil uygulamalar

a5d42d8776c91039c4d72f10bec5903ca0244758.jpegYapılan araştırmaya göre 2021'in en çok indirilen mobil uygulamasının TikTok olduğunu zaten söylemiştik. Listenin devamına baktığımızda; Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Messenger, Zoom, Snapchat, CapCut ve Google Meet'in varlığını rahatlıkla görebiliyoruz. Özetle, dünyanın en popüler mobil uygulamalarını en yüksek indirme sayılarına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

En çok indirilen uygulamalara App Store bazında baktığımızda, TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, Zoom, Facebook, Messenger, CapCut, Google Maps ve Gmail'i görüyoruz. Android kullanıcıları ise Google Play Store'u kullanarak en çok Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram, Messenger, Snapchat, Zoom, Google Meet ve MX TakaTak isimli uygulamaları indirdiler.

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