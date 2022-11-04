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2022-2023 Motorlu Araç Muayene Listesi yayımlandı

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2022-2023 Motorlu Araç Muayene Listesi, Bayındırlık Ulaştırma Bakanı ve Motorlu Araçlar Mukayyidi Erhan Arıklı tarafından onaylanarak, yayımlandı.
2022-2023 Motorlu Araç Muayene Listesi yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, listenin, KKTC’de kayıtlı tüm araçların, plakalarına göre muayenelerinin sonuçlandırılması gereken tarih aralığını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, listenin “A” kısmında ağır vasıtalar, iş makineleri, taksi, dolmuş ve otobüs türü araçların, “D” bölümünde salon araçlar, motosikletler, hibrit ve elektrikli motorluların muayene tarihlerinin bulunduğu ifade edildi.

Listenin “B” kısmında romörk araçlar, “C”de geçici kayıtlı motorlu araçlar, “E”de şoför okullarının eğitim araçları, “F” kısmında ralli araçları, “G” kısmında ise tarımsal araçların muayene tarihleri yer aldığı belirtildi.

-“Muayene istasyonuna gitmeden harç yatırılmalı ve egzoz emisyon testi yaptırılmalı”

Bakanlık açıklamasında, araç sahiplerinin, muayene istasyonuna gitmeden önce muayene harcını yatırmaları ve (elektrikli araçlar hariç) araçların egzoz emisyon testini yaptırmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca muayene harcının, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerinden ve www.bub.gov.ct.tr adresi üzerinden kredi kartı ile online ödenebileceği belirtildi.

2022-2023 Motorlu Araçlar Muayene Listesine https://bit.ly/3h5P6Kl bağlantısından ulaşılabileceği kaydedildi.

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