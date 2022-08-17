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2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödüllerini kazananlar açıklandı

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Kıbrıs Türk mizah kültürü ve karikatür sanatına önemli katkılar sağlayan kişilere verilen geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri’ni bu yıl almaya değer bulunanlar açıklandı.
2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödüllerini kazananlar açıklandı

 

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyeleri tarafından belirlenen ödüller Ekim ayında yapılacak 21. Uluslararası Zeytin Festivali’nde düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyesi Hüseyin Çakmak tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri’ni kazananlar şunlar:

“Alper Susuzlu (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatına Yaptığı Katkılar Nedeni ile);

 

alper-susuzlu-(kibris---cyprus)-mizah-hizmet-odulu-2022.jpg

 

Erol Refikoğlu (Mizahi Tiyatro ve Mizahi TV Parodisi Dalında – Oynadığı Oyunlar, Canlandırdığı Karakterler – Yaptığı Katkılar Nedeni ile);

 

erol-refikoglu-(kibris---cyprus)-mizah-hizmet-odulu-2022.jpg

 

Kadri Şah (Mizahi Öykü Dalında Yaptığı Katkılar nedeni ile);

 

kadri-sah-(kibris---cyprus)-mizah-hizmet-odulu-2022.jpg

 

Kenan İnatçı (Taşlama Şiir Dalında Yaptığı Katkılar Nedeni ile);

 

kenan-inatci-(kibris---cyprus)-mizah-hizmet-odulu-2022.jpg

Milko Dikov (Bulgar Karikatür Sanatı ile Dünya Karikatür Sanatına Karikatür Dalında Yaptığı Katkılar Nedeni ile);

 

milko-dikov-(bulgaristan---bulgaria)-mizah-hizmet-odulu-2022.jpg

 

Mustafa Cemal Azizoğlu (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatına Yaptığı Katkılar Nedeni ile)

 

mustafa-c.-azizoglu-(kibris---cyprus)-mizah-hizmet-odulu-2022.jpg

Çakmak, sanatçılara sunulacak ödüllerin “Altın Zeytin Heykeli” ile “Ödül Diploması” olduğunu da kaydetti.

 

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