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2022 Bütçesi Yarın Komitede Görüşülmeye Başlanıyor

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2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Komitede Görüşülme Programı Açıklandı
2022 Bütçesi Yarın Komitede Görüşülmeye Başlanıyor

Bakanlar Kurulu’nun 12 milyar 700 milyon TL olarak onayladığı KKTC’nin 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 16-18 Kasım tarihlerinde görüşülecek.

Bu yıl üç gün komitede, üç gün de genel kurulda görüşülecek tasarıyla ilgili komite toplantılarına yarın  saat 09.30’da başlanacak.

Görüşmelerin ilk gününde Komite Başkanı Hasan Taçoy, bütçe raporunu okuyacak ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un sunuş konuşması ile başlanacak.

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla, tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

Bütçenin komitede görüşülme programına göre ilk gün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.
    
Komitenin ikinci gün çalışmaları da 09.30’da başlayacak ve sırasıyla Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Toplantıların son günü olan 18 Kasım Perşembe günkü toplantı 09.00’da başlayacak ve “Mahkemeler, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülecek. 

Komite toplantıları, Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve tasarının bütününün oylanmasıyla tamamlanacak.

KOMİTEDE KİMLER VAR?

UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde, CTP Milletvekili Fikri Toros başkan vekili, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk; CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise üye olarak görev yapıyor.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, komitedeki toplantıların tamamlanmasının ardından 22-23-24 Kasım’da da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Bakanlar Kurulu’nun 9 Kasım’da yaptığı toplantıda bütçeyi onaylayarak Meclis’e sevk etme kararı almıştı. 
Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçen yılki bütçeye göre, 2022 yıl bütçesinin yaklaşık yüzde 21 büyüme ile Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı. 

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