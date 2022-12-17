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2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan üçüncü oldu

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan turnuvayı üçüncü olarak bitirdi. Yarı finale kadar gelerek tarihi bir başarı elde eden Fas'ın çabası ise dördüncülüğe yetti.
2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan üçüncü oldu

2022 Dünya Kupası'nda Fas’ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan Dünya Kupası üçüncülüğünü elde etti. Khalifa Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan Hırvatlar 1998’den sonra bir kez daha Dünya Kupası’nı üçüncü olarak bitirdi.

2018’de Fransa ile final oynayarak kaybeden ve ikinci olan Hırvatistan, Katar’da da üçüncülük elde etti.

Gösterdiği tarihi performansla büyük sürprize imza atan Fas ise 2022 Dünya Kupası’nı dördüncü olarak tamamladı.

 

Hırvatistan 7. dakikada Josko Gvardiol’ün attığı gol ile 1-0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Lovro Majer’in ceza sahasına gönderdiği ortasında Ivan Perisic’in kafa ile indirdiği topu Josko Gvardiol uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

2 dakika sonra Fas Achraf Dari’nin attığı gol ile 1-1 lik beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakim Ziyech’in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Lovro Majer’in ters vuruşunda topu iyi takip eden Achraf Dari altıpasta kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve Fas skora denge getirdi.

42. dakikada Mislav Orsic’in attığı golle Hırvatistan karşılaşmada bir kez daha öne geçti. Lovro Majer ve Bilal El Khannouss arasında yaşanan ikili mücadele sırasında topla buluşan Marko Livaja sol kanattan koşu yapan Mislav Orsic’e ara pasını attı. Ceza sahası sol çaprazda Mislav Orsic bekletmeden yaptığı şık plase vuruşta Bono’nun müdahalesine rağmen yan direkten dönen top ağlarla buluştu.

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