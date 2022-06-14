  • BIST 2.517,25
  • Altın 1013.056
  • Dolar 17.2356
  • Euro 18.0429
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPozitif Düşünme Yöntemleri!

2022 FIFA Dünya Kupası: Ne zaman oynanacak ve neden Katar seçildi?

» »
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son ülke de bugün belli oluyor.
2022 FIFA Dünya Kupası: Ne zaman oynanacak ve neden Katar seçildi?

Kıtalararası play off maçında Kosta Rika ile Yeni Zelanda bu akşam TSİ 21.00'de karşı karşıya geliyor.

Kasım-Aralık aylarında yapılacak turnuvada 32 takım mücadele edecek. Ancak bu şampiyona, birçok yönüyle öncekilerden farklı olacak.

Geçtiğimiz Kasım ayında başlayan turnuva Orta Doğu'da ve yılın bu zamanında düzenlenecek ilk Dünya Kupası olacak.

Dünya Kupası'nın kışın yapılması ne gibi sorunlara yol açar?

Kasım ve Aralık Avrupa futbol kulüplerinin en yoğun ayları ve oyuncular kendi ülkeleri tarafından Katar'a çağırılacaklar.

Sonuç olarak İngiltere'de Premier Lig, İtalya'da Serie A ve İspanya'da La Liga gibi Avrupa ligleri kendi sezonlarını turnuvaya bir hafta kala durduracak ve Dünya Kupası bittikten sonra yeniden başlayacak.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Kupası: Ukrayna’yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda06 Haziran 2022 Pazartesi 08:33
  • Şampiyonlar Ligi finali: UEFA Liverpool ve Real Madrid taraftarlarından özür diledi04 Haziran 2022 Cumartesi 12:55
  • Kadınlar Ligi'ne başvurular başladı03 Haziran 2022 Cuma 11:44
  • Milan 1,2 milyar euro karşılığında satıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 17:11
  • 3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası tamamlandı01 Haziran 2022 Çarşamba 16:21
  • Burak Alsan: Altyapısından yetiştiğim kulüpte başarıya ulaşmak tarif edilemez bir duygu01 Haziran 2022 Çarşamba 11:33
  • Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor31 Mayıs 2022 Salı 21:36
  • Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendiriyor31 Mayıs 2022 Salı 17:40
  • Omaç Başat anıldı30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:51
  • Katar 2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvanın yüzü olan David Beckham’ın sözleri gündem oldu29 Mayıs 2022 Pazar 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti