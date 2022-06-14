2022 FIFA Dünya Kupası: Ne zaman oynanacak ve neden Katar seçildi?

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son ülke de bugün belli oluyor.

Kıtalararası play off maçında Kosta Rika ile Yeni Zelanda bu akşam TSİ 21.00'de karşı karşıya geliyor.

Kasım-Aralık aylarında yapılacak turnuvada 32 takım mücadele edecek. Ancak bu şampiyona, birçok yönüyle öncekilerden farklı olacak.

Geçtiğimiz Kasım ayında başlayan turnuva Orta Doğu'da ve yılın bu zamanında düzenlenecek ilk Dünya Kupası olacak.

Dünya Kupası'nın kışın yapılması ne gibi sorunlara yol açar?

Kasım ve Aralık Avrupa futbol kulüplerinin en yoğun ayları ve oyuncular kendi ülkeleri tarafından Katar'a çağırılacaklar.

Sonuç olarak İngiltere'de Premier Lig, İtalya'da Serie A ve İspanya'da La Liga gibi Avrupa ligleri kendi sezonlarını turnuvaya bir hafta kala durduracak ve Dünya Kupası bittikten sonra yeniden başlayacak.