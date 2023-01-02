2022 gitti, “Lozan’ın gizli maddeleri” efsanesi bitti

Türkiye'de İktidar yanlılarının Lozan iddiası 2023’ün ilk dakikalarından itibaren sosyal medyada gündem oldu. “Süre doldu, hadi madenleri çıkarın” esprisi en çok konuşulan konu oldu.

Son yıllarda Türkiye'nin önemli bir kısmı “Lozan Antlaşması'na ekli gizli maddelerde, Türkiye'nin altın, bor ve petrol başta olmak üzere madenlerini çıkarması yasaklandığı için biz bunlardan yararlanamıyoruz. 2023'ten itibaren madenlerimizi çıkarıp kullanarak zengin bir ülke olacağız” iddiasını dile getirdi, savundu ve tartıştı. KONDA'nın 2018'de yaptığı bir araştırmaya göre kaynağı bilinmeyen bu iddiaya inananlar yüzde 48 gibi ciddi bir orandaydı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında yapılan en önemli uluslararası antlaşmalardan biri olan Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına İsmet İnönü imza koydu.

CİMER'E SORDULAR

Bir vatandaş 2022'de konuyu CİMER'e taşıdı. CİMER “Lozan Barış Antlaşması'nda gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır” yanıtını verdi. 2023 yılına girilmesiyle birlikte iktidar yanlıları tarafından tartışılan bu komplo teorisi, sosyal medyada en çok konuşulan konular kategorisinde birinciliğe taşındı. Göndermeler, şakalar havada uçuştu. Siyasetçiler etikete paylaşımları ile katkı sundu:

– Aytun Çıray (İYİ Parti İzmir Milletvekili): Gözümüz aydın Lozan Antlaşması bugün bitti! Yani yıllardır bir kısım insanımızı inandırdıkları yalanın süresi bugün doldu.

GÖZÜN AYDIN TÜRKİYE

– Durmuş Yılmaz (İYİ Parti Ankara Milletvekili): Gözün aydın Türkiye, Lozan'ın gizli (!) maddeleri bu gece kalktı. Nereden başlıyoruz? Altından mı, petrolden mi, bordan mı, hepsinden mi?

– Hüseyin Baş (BTP Genel Başkanı): Bahanesi de kalmadı, Lozan artık sadece İsviçre'de bir kent adı. Tekrar teşekkürler büyük Atatürk…

– Sinan Oğan (MHP eski Milletvekili): Hazırlıklar yapıldı, gizli maddelerinin açıklanması için engeller kalktı.

Lozan'ın aşırı gizli maddeleri ifşa oldu!

2023 yılına girilmesi ile beraber sosyal medyada ‘Aşırı gizli Lozan Antlaşması maddeleri' uçuştu. Kullanıcılar şu esprileri yaptı:

– Hamdolsun Lozan'ın gizli maddelerinin boyunduruğundan kurtulduk ve ilk meyvelerini de almaya başladık.

– Hemen dağ bayır maden aramaya başlamayın, 23 Temmuz'da bitecek antlaşma sonra ceza gelir. Demedi demeyin.

Lozan'ın 100'üncü yılı doldu artık jelibonları çıkartabiliriz

Bodrum'da yeni yıl konseri veren ünlü şarkıcı Teoman, kendisini izlemeye gelenlere 2023 yılının mutlu, sağlıklı ve başarılı geçmesini dileyen şarkıcı konuşmasında, “Biraz önce Lozan Antlaşması'nın 100. yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz” ifadesiyle eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e göndermede bulundu. Sosyal medya kullanıcıları Teoman'ın sözlerini paylaştı ve şu yorumları yaptı:

– 2023'e bomba gibi girdik. Lozan'ın bitişiyle Ankara Pursaklar'da ilk jelibon rezervi çıkarıldı!

– Lozan anlaşması bittikten sadece 5 dakika sonra ilk jelibonumuzu ön bahçeden çıkardık.