2022 Grammy Ödülleri: Kazananların tam listesi

Yılın albümü
Jon Batiste – We Are
Yılın rekoru
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi pop/ikili grup performansı
Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More
En iyi pop vokal albümü
Olivia Rodrigo – Sour
Zelenskiy, Grammy Müzik Ödülleri'nde dünyaya seslendi
En iyi R&B albümü
Jazmine Sullivan – Heaux Tales
En iyi rap performansı
Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi yeni sanatçı
Olivia Rodrigo
Yılın şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi country albümü
Chris Stapleton – Starting Over
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi pop solo performansı
Olivia Rodrigo – Drivers License
En iyi dance/elektronik kayıt
Rüfüs Du Sol – Alive
En iyi dans/elektronik performansı
Black Coffee – Subconsciously
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi country ikili/grup performansı
Brothers Osborne – Younger Me
En iyi rock performansı
Foo Fighters – Making a Fire
En iyi metal performansı
Dream Theater – The Alien
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi rock şarkısı
Foo Fighters - Waiting on a War
En iyi rock albümü
Foo Fighters – Medicine at Midnight
En iyi alternatif muzik albümü
St Vincent - Daddy’s Home
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi R&B performansı
Silk Sonic – Leave the Door Open
Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings
En iyi geleneksel R&B performansı
HER – Fight for You
En iyi R&B şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi rap albümü
Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost
En iyi rap şarkısı
Kanye West featuring Jay-Z – Jail
En iyi melodik rap performansı
Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby – Hurricane
En iyi country şarkısı
Chris Stapleton – Cold
En iyi country solo performansı
Chris Stapleton – You Should Probably Leave
En iyi Latin pop albümü
Alex Cuba – Mendó
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi Latin rock ya da alternatif albüm
Juanes – Origen – WINNER
En iyi tropikal Latin albümü
Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!
En iyi American kökleri performansı
Jon Batiste – Cry
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi Amerikan kökleri şarkısı
Jon Batiste – Cry
En iyi Amerikan albümü
Los Lobos – Native Sons
En iyi çağdaş blues albümü
Christone “Kingfish” Ingram – 662
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi geleneksel blues albümü
Cedric Burnside – I Be Trying
En iyi bluegrass albümü
Béla Fleck – My Bluegrass Heart
En iyi folk albüm
Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi reggae albümü
Soja – Beauty in the Silence
En iyi jazz vokal albümü
Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab
En iyi jazz enstrümental albüm
Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi Latin jazz albümü
Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror
En iyi new age albümü
Stewart Copeland and Ricky Kej - Divine Tides
En iyi global müzik albümü
Angélique Kidjo - Mother Nature
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi küresel musik performansı
Arooj Aftab – Mohabbat
En iyi bölgesel Meksika albümü
Vicente Fernández – A Mis 80’s
En iyi gospel albümü
CeCe Winans – Believe for It
[Fotoğraf: Reuters]
En iyi gospel performansı/şarkısı
CeCe Winans – Never Lost
En iyi çağdaş Hristiyan müziği albümü
Elevation Worship and Maverick City Music – Old Church Basement
En iyi çağdaş Hristiyan müziği performansı/şarkısı
CeCe Winans – Believe for It
Yılın yapımcısı, klasik olmayan
Jack Antonoff
En İyi komedi albümü
Louis CK – Sincerely Louis CK
En iyi sözlü albüm
Lewis
En iyi müzik albümü
Various Artists – Summer of Soul
Görsel medya için yazılmış en iyi şarkı
Bo Burnham – All Eyes on Me
Görsel medya için en iyi derleme müziği
Andra Day – The United States vs. Billie Holiday
Görsel medya için en iyi skor müziği
Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit
Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross – Soul
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