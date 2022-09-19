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2022 KPSS cevap anahtarları yayınlandı

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KPSS'de dün gerçekleştirilen oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığını 28 Eylül'e kadar görüntüleyebilecek.
2022 KPSS cevap anahtarları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı. Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.

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