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2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Komitede Görüşülmeye Başlandı

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KKTC’nin 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.
2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Komitede Görüşülmeye Başlandı

KKTC’nin 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.


Bakanlar Kurulu’nun 12 milyar 700 milyon TL olarak onayladığı bütçe, bu yıl üç gün komitede, üç gün de Genel Kurulda görüşülecek. 


Komitede toplantısında açılış konuşmalarını Cumhuriyet meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Komite Başkanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Komite Başkan Vekili Fikri Toros yaptı. 


Bütçenin komitede görüşülme programına göre, bugün bütçenin bütününün görüşülmesinin ardından,  Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.


Komitenin ikinci gün olan yarınki çalışmaları da 09.30’da başlayacak ve sırasıyla Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.


Toplantıların son günü olan 18 Kasım Perşembe günkü toplantı 09.00’da başlayacak ve “Mahkemeler, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülecek. 


Komite toplantıları, Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve tasarının bütününün oylanmasıyla tamamlanacak.

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