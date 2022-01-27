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2022 Nıcosıa Motors Tenis Ligi Başlıyor

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KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 29 Ocak günü oynanacak 1. Hafta karşılaşmaları ile heyecan başlıyor.
2022 Nıcosıa Motors Tenis Ligi Başlıyor

KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 29 Ocak günü oynanacak 1. Hafta karşılaşmaları ile heyecan başlıyor.

Ligin ilk haftası, zevkli ve çekişmeli maçlar tenis severleri bekliyor.  2021 Tenis Ligi şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 2021 Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesini evinde konuk ederken,

Başbakanlık kupası finalisti Lefkoşa Şehir Kulübü, ligi 2. sırada tamamlayan ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu Girne Amerikan Üniversitesini Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında ağırlayacak.

Ligin ilk haftası bir diğer karşılaşması ise Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında oynanacak olan Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Pakan Spor Kulübü Derneği arasındaki karşılaşmalar ile gerçekleşecek.  

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