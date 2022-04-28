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''2022 Stelios İki Toplumlu Ticari İş Birliği Ödülleri'' Kapsamında Takımlara Ödülleri Takdim Edildi

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''2022 Stelios İki Toplumlu Ticari İş Birliği Ödülleri'' Kapsamında Takımlara Ödülleri Takdim Edildi
''2022 Stelios İki Toplumlu Ticari İş Birliği Ödülleri'' Kapsamında Takımlara Ödülleri Takdim Edildi

“2022 Stelios İki Toplumlu Ticari İş Birliği Ödülleri” kapsamında 10 Kıbrıslı Türk ve 10 Kıbrıslı Rum olmak üzere toplam 10 iki toplumlu takıma ödülleri bugün takdim edildi.


Stelios Hayırsever Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10.000 Euro’luk nakit para ödülleri, Stelios Haji-Ioannou tarafından verildi.


Bu yıl 58 takım olmak üzere toplam 116 katılımcının başvuruda bulunduğu ödüllerde, toplam 200,000 Euro’luk nakit ödül verildi.


Zoom’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, Stelios Haji-Ioannou, kazanan 10 takımı ve katılımcıları tebrik etti. 


Ödül törenine, medya temsilcileri ve ödüllere başvuruda bulunan kişiler katıldı. 
Ödülleri kazanan takımlar şu şekilde: 
“Alexandros Philippides – Hasan Siber, Andreas Andreou - Emre Serdar, Charalambos Leonidou – Hasan Ekingen, Christos Marangos – Mine Yücel, Elena Christou – Kadir Yorgancıoğlu, Ioannis Papadikos – Hüseyin Yavuzkurt, Kyriakos Platrites – Cafer Potinci, Panagiotis Nicolaou – Barış Mustafa Toprakçı, Steven Stavrou – Burak Doluay, Yioula Papakyriakou – Mariam Gökçebağ.”
Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ödüllerde, 2009’dan bugüne bu yıl da dahil olmak üzere katılımcılara toplam 3.990.000 Euro takdim edildi.

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Stelios Hayırsever Vakfı, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciler arasında ada çapında ticari iş birliğini teşvik etmek ve gelecek vaat eden girişimlere büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamak için 2009 yılında Stelios Ödülleri’ni kurdu.

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