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2022 UEFA Süper Kupa yarın sahibini bulacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa'nın sahibi olabilmek için yarın karşı karşıya gelecek.
2022 UEFA Süper Kupa yarın sahibini bulacak

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa için yarın karşı karşıya gelecek.

Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayacak müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Taraflar 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynayacak. İki ekip, daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde karşılaşmış, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp kupayı üst üste 5'inci kez müzesine götürmüştü.

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ UYGULANACAK

Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.

Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.

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