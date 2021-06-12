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2022 Volkswagen T7 Multivan tanıtıldı

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Volkswagen,  T7 Multivan uzun bir süre sonra çift tonlu gövde rengi ile tanıtıldı.
2022 Volkswagen T7 Multivan tanıtıldı

Volkswagen,  T7 Multivan uzun bir süre sonra çift tonlu gövde rengi ile tanıtıldı.

Transporter modelinin yolcu taşımaya odaklanan modeli T7 Multivan'da en büyük yenilik şarj edilebilri hibrit sistemi.

eHybrid adlı sistem, 1.4 TSI ünite ve 85 kW (114 hp) elektrik motorunu barındırıyor. Araç, bu üniteden aldığı güçle 215 beygir güç üretebiliyor. Yeni T7 Multivan'da 6 ileri DSG'ye yer verilmiş.

Elektrik desteği olmayan motorlarla da piyasaya çıkacak olan T7'de benzin tarafında 134 beygirlik 1.5 litre TSI ya da 201 beygirlik 2.0 litre TSI karşımıza çıkıyor. Öte yandan 148 beygirlik dizel motor da seçenekler arasında olacak. Tüm içten yanmalı motorlar 7 ileri DSG kombinasyonuyla sunuluyor.

Volkswagen T7 Multivan'ın konsolunda 10.25 inç dijital gösterge ve 10 inçlik multimedya ekranı yer alıyor. 

 Ayrıca sürücü için head-up display desteği de mevcut. 

Araçta otonom acil durum freni ve şerit takip asistanı da standart özelliklerden.

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