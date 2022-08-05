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2022 yazının favori şarkıları belirlendi

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Her yaz birçok şarkıcı yazı domine edecek bir parça için birbirleriyle yarışıyor. Bilboard listelerinden, eleştirmenlere hatta Obama'nın yaz listesine kadar sezonun favori şarkıları belirlendi
2022 yazının favori şarkıları belirlendi

Eleştirmenler, müzik listeleri ve hatta ABD eski Başkanı Barack Obama, Harry Styles’ın As It Was’ı Beyonce’nin Break My Soul’u, Kate Bush’un 1985 hiti Running Up That Hill (A Deal With God)’ı ve çeşitli Bad Bunny şarkıları olmak üzere bu yazın popüler şarkılarını seçti.

AS IT WAS SEKİZ HAFTADIR LİDER

Billboard’un, yazın başından sonuna kadar şarkıların ticari başarısını takip eden, 2022 Yazın Şarkıları listesinde sekiz haftadır As It Was lider. Çünkü As It Was aylardır Billboard Hot 100 listesinde zirveye yakın duruyor. Listede önde gelen başka müzisyenler ve şarkıları ise Jack Harlow’un First Class’ı, Lizzo’nun About Damn Time’ı, Future, Drake ve Tems’in Wait For U’su ve Running Up That Hill.

Esquire’nin sezonun en iyi şarkıları listesi içinde ise As It Was, Break My Soul, Bad Bunny’nin Titi Me Pregunto’su, Charlie Puth ve Jungkook’un Left and Right’ı, Kendrick Lamar, Blxst ve Amanda Reifer’ın Die Hard’ı ve Drake’in Massive’i yer alıyor.

OBAMA'NIN ÇALMA LİSTESİ

Obama yakın zamanda her yıl yayınladığı yaz çalma listesini paylaştı. Listesi Doechii ve SZA’nın Persuasive’i, Styles’ın Music For a Sushi Restaurant’ı Beyonce’nin Break My Soul’u ve Bad Bunny ve Bomba Estéreo’nun Ojitos Lindos’u gibi daha yeni şarkılar barındırması ile dikkat çekiyor. Müzik sitesi Pitchfork ise 2022 yazının şarkısı olmak için yarışan adayları, Running Up That Hill, Ojitos Lindos Break My Soul ve As It Was olarak belirledi.

HARRY STYLES, HARRY'S HOUSE İLE BİLLBOARD LİSTESİNDE ZİRVEDE

The Guardian eleştirmenleri Carbi B, Kanye West ve Lil Durk’ün Hot S–t’i, Beyonce’nin Break My Soul’u, Sky Ferreria’nın Don’t Forget’i ve bir başka Bad Bunny şarkısı Yo No Soy Celoso’yu gözdeleri arasına aldı. Bad Bunny’nin yeni yayınlanmış albümü Un Verano Sin Ti yedi haftadır Billboard 200’de liderken, As It Was Nisan’da yayınlandığından beri 10 haftadır Billboard Hot 100’ün zirvesinde.

DRAKE'İN ‘HONESTLY, NEVERMİND'I 1 NUMARAYA ÇIKAN 11’İNCİ ALBÜMÜ OLDU

Break My Soul, Hot 100’de 6 numaraya yükselerek kendi zirve noktasına ulaştı. Ancak Beyonce’nin yeni albümü Renaissance geçen hafta yayınlandığı için bunun değişmesi bekleniyor. Geçen sene yazın şarkısı için rekabet edenler arasında ise Olivia Rodrigo’nun Good 4 U’su BTS’in Butter’ı ve Dua Lipa’nın Levitating’i vardı.

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