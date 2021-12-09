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2022 yılı bütçesine ilk red AKEL'den

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AKEL, Rum yönetiminin 2022 yılı bütçesine ret oyu vereceğini ancak “halk karşıtı politikaların, kötü yönetim ve israfın önlenmesi ve daha iyi bir meclis denetimi yapılabilmesi” için bir dizi değişiklik önereceğini açıkladı.
2022 yılı bütçesine ilk red AKEL'den

AKEL, Rum yönetiminin 2022 yılı bütçesine ret oyu vereceğini ancak “halk karşıtı politikaların, kötü yönetim ve israfın önlenmesi ve daha iyi bir meclis denetimi yapılabilmesi” için bir dizi değişiklik önereceğini açıkladı.

Fileleftheros, 2022 bütçesiyle ilgili tavrı konusunda kartlarını ilk açan partinin Merkez Komitesi kararlarını dün açıklayan AKEL olduğunu ancak Rum yönetiminin, DİSİ, DİKO ve DİPA’dan olumlu oy alarak bütçeyi geçirmekte büyük bir sorun yaşamasının beklenmediğini yazdı.

Muhalefet partilerinin, bütçeye olumlu oy vermek için 150 civarında değişiklik önerisi hazırladığına işaret edilen haberde, EDEK’in “İngiliz Okulu Kıbrıslı Türk öğrencilerin öğrenim ücretleri ve bursları ile ilgili ödeneğin bloke edilmesine ilişkin değişiklik önerisi dikkat çekiyor.

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