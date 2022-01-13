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2022 Yılı Tenis Ligi Adı Yeniden Nıcosıa Motors

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2022 Yılı Tenis Ligi Adı Yeniden Nıcosıa Motors
2022 Yılı Tenis Ligi Adı Yeniden Nıcosıa Motors

KKTF 2022 yılı Tenis Liginin adı yeniden Nicosia Motors oldu. 22 Ocak 2022 tarihinde başlayacak Nicosia Motors Tenis Ligine katılacak kulüplerin, 17 Aralık 2021 tarihine kadar KKTF bildirmesi ile lige katılacak kulüplerin 13 Ocak 2022 tarihinde takım listelerini göndermelerinin ardından 15 Ocak 2022 tarihinde KKTF tesislerinde kura çekimi gerçekleşecek.

 

2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi oynanışı;

Normal sezon, tek grup ve tek devreli maçlarla oynanacak,

Tek devreli maçlarda kura ile ev sahibi takım belli olacak,

Normal sezon 1ncisi ile 4ncüsü, 2ncisi ile 3ncüsü 1. ve 2. ev sahipliğinde tek maç olarak yarı final maçları oynayacak,

Final maçı ise federasyon tesislerinde tek maç üzerinden oynanacaktır.

mev_0371.jpg

2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi müsabakaları;

2 tek erkekler,

1 çift erkekler,

2 tek kadınlar,

1 çift kadınlar,

1 karışık çiftler Maçları olarak oynanacaktır.

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