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2022 yılı vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı

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Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2022 yılı vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belirlendi. 

Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi. Buna göre; vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira.

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