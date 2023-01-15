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2022 Yılında 4 bin 675 işyeri denetlendi!

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 2022 yılında 4 bin 675 işyerini denetlediklerini açıkladı.
2022 Yılında 4 bin 675 işyeri denetlendi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2022 yılı içerisinde bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi’nin 24 çalışanının 4 bin 675 işyerini denetlediğini ve toplamda 3 milyon TL civarında ceza kestiğini açıkladı. 

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Ticaret Dairesi’nin ayda ortalama 400 fiyat denetimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, piyasayı denetim konusunda Ticaret Dairesi’nin görevini yerine getirdiğine dikkat çekerken, denetimlerin esas hedefinin halk sağlığı olduğuna vurgu yaptı.

Ürünlerin faturalarının gerçek olup olmadığı konusu üzerinde durduklarını da ifade eden Bakan Amcaoğlu, bakanlık veya Ticaret Dairesi olarak ürünlerin satış fiyatına müdahalelerinin ise söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, mevcut piyasa koşullarında bir iş yeri sahibine veya işletmecisine, “ bu ürünü neden bu fiyata satıyorsun?” diye bir soru sorma hakları olmadığını da hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, “önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Hal Yasası Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmış olacak. Bu yasanın ana muhalefetin de onayıyla kabul edileceğine inancım tamdır. Gıda bağlantılı tüm temel sorunların tamamına yakınını çözecek nitelikte bir yasa tasarısı hazırladık. Bunu yaparken de tüm paydaşlara danıştık, görüşlerine değer verdik. Kuzey Kıbrıs’ta üretilecek her ürün Meclis Genel Kurulu’nun onayı ile birlikte yasaya göre kontrol edilecek” dedi.

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