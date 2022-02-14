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2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yeni Uygulamaları

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Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Yeni Uygulamalar Konusunda Açıklama Yaptı
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yeni Uygulamaları

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2022-YKS), 18-19 Haziran’da, başvuruların ise 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. 


Daireden yapılan açıklamada, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2022-YKS), 18 - 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği, 18 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran’da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacağı kaydedildi. 


Sınava başvurular, 11 Şubat - 07 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.


“150 VE 180 OLAN TYT VE AYT BARAJ PUANLARI UYGULAMASI KALDIRILDI”


Yükseköğretim Kurulu’nun bu yıl YKS’ye ilişkin aldığı yeni kararlar doğrultusunda üniversiteye girişte 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. 


TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ise uygulanmaya devam edecek olup TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar dahi SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.


SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanmasında ise gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile YDT sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı da uygulanmaya devam edecek.


Ayrıca özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına ve aranacak ise en az kaç puan alınması gerektiğine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.


Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu ise uygulanmaya devam edecek.


Uygulanacak olan yeni kararlar doğrultusunda 2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecek ancak 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

 


“SINAV SÜRELERİNDE YENİ DÜZENLEME”


Sınav sürelerine ilişkin yapılan yeni düzenlemeye göre ise Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak belirlendi. 


Alan Yeterlilik Testi (AYT)180 dakika; Yabancı Dil Testi (YDT) ise 120 dakika olarak uygulanmaya devam edecek.

 

“YKS ÜCRETLERİ”


2022-YKS ücretleri ise (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 115,00 TL olarak belirlenirken, ücret ödeme için son gün, 8 Mart olarak açıklandı. 


2022 YKS’ye geç başvuru tarihleri ise 16-17 Mart olarak belirlendi. 

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